В Вене началась эвакуация из-за паводка после дождей

В столице Австрии Вене объявили эвакуацию из-за паводка, вызванного продолжительными дождями, передает портал ORF.

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В районах австрийской столицы, прилегающих к реке Вене, вода начала подступать к домам. Люди могут попасть в свое жилье только на лодке.

Из-за дождей в трех районах отключилось электричество. Четыре линии метрополитена работают с перебоями.

Ранее стало известно, что в Австралии более 200 тысяч домов осталось без электричества и воды из-за ливней, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПаводокВенаАвстрия

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