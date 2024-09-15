В Вене началась эвакуация из-за паводка после дождей

В районах австрийской столицы, прилегающих к реке Вене, вода начала подступать к домам. Люди могут попасть в свое жилье только на лодке.

Из-за дождей в трех районах отключилось электричество. Четыре линии метрополитена работают с перебоями.

Ранее стало известно, что в Австралии более 200 тысяч домов осталось без электричества и воды из-за ливней, передает «Радиоточка НСН».

