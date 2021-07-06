Выпуск второго компонента «Спутник V» стартовал в Аргентине
Аргентинская фармацевтическая компания Richmond объявила о старте производства второго компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС.
Президент фирмы Марсело Фигейрас рассказал, что для выпуска препарата будет использовано 100 литров активного компонента, который в рамках соглашения предоставил Центр имени Гамалеи. По его словам, этого объёма должно хватить на выпуск порядка 150 тысяч доз.
Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что в аргентинской провинции Буэнос-Айрес вакцина против коронавируса «Спутник V» продемонстрировала лучшие показатели безопасности среди всех подобных препаратов, сообщает RT.
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