«Вынесли всё». В аэропорту Кабула мародеры обчистили российский вертолет
Российский многоцелевой вертолёт МИ-8МТВ компании Utair, находящийся в аэропорту Кабула, разграблен мародерами во время хаотичной эвакуации из Афганистана, сообщает Telegram-канал Baza.
Российская лётная команда, с трудом попавшая в аэропорт, обнаружила, что из вертолета вынесли буквально все, от аварийного топора с огнетушителями до документов, бронежилетов, кислородных масок и радиостанции.
Грабители умудрились утащить даже подголовник сидения бортпроводника.
Найти их теперь уже вряд ли удастся.
25 августа стало известно, что Минобороны РФ эвакуирует из Афганистана 500 граждан России, Украины и ряда стран ОДКБ, задействовав для этого четыре военно-транспортных самолета.
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