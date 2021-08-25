«Вынесли всё». В аэропорту Кабула мародеры обчистили российский вертолет

Российский многоцелевой вертолёт МИ-8МТВ компании Utair, находящийся в аэропорту Кабула, разграблен мародерами во время хаотичной эвакуации из Афганистана, сообщает Telegram-канал Baza.

Российская лётная команда, с трудом попавшая в аэропорт, обнаружила, что из вертолета вынесли буквально все, от аварийного топора с огнетушителями до документов, бронежилетов, кислородных масок и радиостанции.

Грабители умудрились утащить даже подголовник сидения бортпроводника.

Найти их теперь уже вряд ли удастся.

25 августа стало известно, что Минобороны РФ эвакуирует из Афганистана 500 граждан России, Украины и ряда стран ОДКБ, задействовав для этого четыре военно-транспортных самолета.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:РоссияВертолетАфганистан
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