Вынесение приговора сыну Байдена перенесли
27 сентября 202405:17
Вынесение приговора сыну американского лидера Джо Байдена Хантеру, признанному виновным в незаконном приобретении оружия в период наркотической зависимости, перенесли, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление пресс-службы суда американского штата Делавэр.
Новая дата оглашения приговора назначена на 12 декабря.
Ранее вынесение приговора было назначено на 4 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru