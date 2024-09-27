Вынесение приговора сыну Байдена перенесли

Вынесение приговора сыну американского лидера Джо Байдена Хантеру, признанному виновным в незаконном приобретении оружия в период наркотической зависимости, перенесли, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление пресс-службы суда американского штата Делавэр.

Присяжные признали Хантера Байдена виновным

Новая дата оглашения приговора назначена на 12 декабря.

Ранее вынесение приговора было назначено на 4 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ABC News / стоп-кадр
ТЕГИ:СШАДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры