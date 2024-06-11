Присяжные признали Хантера Байдена виновным

В сообщении говорится, что жюри присяжных признало мужчину виновным по всем трём пунктам обвинения. Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до 750 тысяч долларов.

Сторона обвинения утверждает, что сын американского лидера не имел права на приобретение пистолета, так как употреблял наркотики. Однако он соврал в опроснике и всё равно купил оружие в октябре 2018 года, при этом он владел им, продолжая употреблять запрещённые вещества.

Ранее Хантер Байден в рамках сделки с прокуратурой США признал себя виновным по обвинению в налоговых преступлениях, сообщает «Свободная пресса».

