Выходцы из Чечни устроили беспорядки во Франции из мести

Французские правоохранительные органы уже несколько дней пытаются навести порядок в городе Дижон, где произошли столкновения между представителями чеченской диаспоры и наркоторговцами арабского происхождения. Как сообщает издание FranceInfo, конфликт вспыхнул после избиения 16-летнего, через которого наркоторговцы таким образом якобы передали «сообщение» выходцам из Чечни. После этого в город приехали чеченцы из других регионов.

В ночь на 13 июня несколько десятков человек в капюшонах напали на кальянную Le Black Pearl. Они пришли с ножами, битами, арматурой и молотками, отмечает телеканал «360». Пострадали не менее 10 человек, полиции пришлось пустить в ход слезоточивый газ. Нападение произошло и другом районе города - Грезиле, а следующей ночью там был ранен один мужчина. В городе подожгли несколько машин.

По имеющимся сведениям, чеченцы хотят запугать наркоторговцев, чтобы убедиться, что соотечественники будут в безопасности. Источники СМИ в полиции утверждают, что представители конфликтующих сторон должны были встретиться в ночь на 14 июня, но со стороны наркодилеров никто не пришёл. Между тем, в город стянуты дополнительные силы полиции.

