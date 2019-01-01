Выгоды интеллектуальной собственности обсудят на международной конференции





Российская делегация примет участие в международной конференции Всемирная организация интеллектуальной собственности. Представители 190 стран соберутся 20 мая в Женеве, чтобы обсудить тему извлечения выгоды из системы интеллектуальной собственности.

От стран ЕАЭС и СНГ доклад представит Владимир Лопатин – научный руководитель Республиканского научно-исследовательского Института Интеллектуальной Собственности, председатель межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 550 «Интеллектуальная собственность».

Работа конференции будет разделена по четырём сессиям, на которых будут рассмотрены преимущества системы интеллектуальной собственности для инноваций, как она способствует творчеству, решению глобальных проблем, а также проблемы и возможности системы интеллектуальной собственности в современном мире.

