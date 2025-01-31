Выброшенное на берег Финляндии белое вещество могло попасть с судна Neste
Гранулы белого вещества, выброшенные на берег финского полуострова Ханко, могли попасть туда из промывочных вод судна финской нефтеперерабатывающей компании Neste, сообщили РИА Новости со ссылкой на компанию.
Ранее государственный телерадиовещатель Yle заявил, что на берегу Ханко было обнаружено большое количество мёртвой рыбы, а также неизвестное белое вещество, похожее на испорченные сливки.
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В Neste заявили, что «вероятно, белые гранулы… образовались из промывочных вод судна». В компании отметили, что вода содержала кулинарное масло, животный жир и растительные масла.
Уточняется, что судно, перевозившее груз, не получило инструкций о том, что промывочные воды должны быть слиты в систему сточных вод порта.
Компания Neste взяла на себя ответственность за инцидент и заявила, что возместит возможный причиненный ущерб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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