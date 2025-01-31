Выброшенное на берег Финляндии белое вещество могло попасть с судна Neste

В Neste заявили, что «вероятно, белые гранулы… образовались из промывочных вод судна». В компании отметили, что вода содержала кулинарное масло, животный жир и растительные масла.

Уточняется, что судно, перевозившее груз, не получило инструкций о том, что промывочные воды должны быть слиты в систему сточных вод порта.

Компания Neste взяла на себя ответственность за инцидент и заявила, что возместит возможный причиненный ущерб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

