Байден помиловал двух индеек в честь Дня благодарения

Президент США Джо Байден публично помиловал индеек по имени Желе и Арахисовое Масло в преддверии Дня благодарения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Властью, данной мне как президенту США, я даю вам помилование», - заявил Байден. Традиционная церемония помилования птиц президентом прошла на территории около Белого дома.

Глава государства в шутку заявил, что обе индейки были отобраны для церемонии в том числе по статусу вакцинации.

День благодарения в США отмечают в четвертое воскресенья ноября, на сей раз это 25 ноября. Птицам дают дополняющие друг друга имена. В 2020 году экс-президент США Дональд Трамп помиловал птиц по имени Початок и Кукуруза.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПраздникПомилованиеСШАДжо Байден
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