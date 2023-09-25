Выборы президента Египта пройдут 10-12 декабря
Выборы президента Египта состоятся 10-12 декабря, заявил глава национальной избирательной комиссии Валид Хамза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на национальное телевидение.
Голосование на выборах главы государства за пределами страны состоится 1-3 декабря, уточнил Хамза.
Агентство Bloomberg ранее сообщало, что Египет намерен провести президентские выборы до конца года.
Первый помощник министра снабжения Египта Ибрагим Ашмави ранее опроверг отказ страны от закупок российской пшеницы. По его словам, торговые отношения между странами «идут гладко», отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru