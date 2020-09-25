«Вы не в КНДР». Трампу напомнили о демократии в США
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к президенту Дональду Трампу и напомнила ему, что в Соединенных Штатах есть демократия, пишет Real Clear Politics.
«Вы не в Северной Корее, не в Турции и не в России. И, кстати, не в Саудовской Аравии», - заявила политик.
Она призвала главу государства уважительно отнестись к собственной клятве, данной на Конституции.
Кроме того, Пелоси заявила, что Трампу не стоит игнорировать результаты выборов, и передать власть мирным путем в случае проигрыша. Она отметила, что именно этого хотят демократы.
Ранее Трамп заявил, что согласится с проигрышем на выборах главы государства в ноябре, если Верховный суд объявит победителем представителя Демократической партии Джо Байдена. В свою очередь, Байден заявлял, что в случае проигрыша Трампа военные «выведут» его из Белого дома. Руководство вооруженных сил в ответ напомнило, что находится вне политики и намерено и дальше соблюдать законы страны.
В эфире Fox News Трама также говорил, что если после выборов президента США в стране начнутся беспорядки, их подавят за несколько минут.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+7 212 / сут.
Умерли
20 056+108 / сут.
Выздоровели
934 тыс.+4 317 / сут.
- За несоблюдение масочного режима закрыли магазины Eurospar и «Пятерочка»
- Дело «Седьмой студии» поступило в Мосгорсуд
- Собянин ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом
- Под Петербургом возле магазина нашли человеческую ногу
- Москва начала вводить резервные койки для больных коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru