«Вы не в КНДР». Трампу напомнили о демократии в США

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к президенту Дональду Трампу и напомнила ему, что в Соединенных Штатах есть демократия, пишет Real Clear Politics.

«Вы не в Северной Корее, не в Турции и не в России. И, кстати, не в Саудовской Аравии», - заявила политик.

Она призвала главу государства уважительно отнестись к собственной клятве, данной на Конституции.

«Украинский» сценарий: США предрекли раскол после президентских выборов

Кроме того, Пелоси заявила, что Трампу не стоит игнорировать результаты выборов, и передать власть мирным путем в случае проигрыша. Она отметила, что именно этого хотят демократы.

Ранее Трамп заявил, что согласится с проигрышем на выборах главы государства в ноябре, если Верховный суд объявит победителем представителя Демократической партии Джо Байдена. В свою очередь, Байден заявлял, что в случае проигрыша Трампа военные «выведут» его из Белого дома. Руководство вооруженных сил в ответ напомнило, что находится вне политики и намерено и дальше соблюдать законы страны.

В эфире Fox News Трама также говорил, что если после выборов президента США в стране начнутся беспорядки, их подавят за несколько минут.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:СШАВыборыДональд Трамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры