«Вы не в КНДР». Трампу напомнили о демократии в США

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к президенту Дональду Трампу и напомнила ему, что в Соединенных Штатах есть демократия, пишет Real Clear Politics.

«Вы не в Северной Корее, не в Турции и не в России. И, кстати, не в Саудовской Аравии», - заявила политик.

Она призвала главу государства уважительно отнестись к собственной клятве, данной на Конституции.