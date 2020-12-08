ВВС США сообщили об уничтожении российской военной техники в ходе учений

Военно-воздушные силы (ВВС) США на базе в штате Флорида провели учения Emerald Flag («Изумрудный флаг») и уничтожили несколько единиц российской военной техники. Об этом сообщает издание Defense Blog.

Во время презентации результатов учений американский военные отчитались об уничтожении зенитных ракетных систем C-400, сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и подлодок. Кроме того, во время учений ВВС США уничтожили танки Т-72.

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Ранее глава ВВС США Джеффри Харрингтон заявил, что Пентагон знает способ прорвать многослойную противоракетную оборону Калининградской области.



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ФОТО: РИА Новости
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