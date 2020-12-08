ВВС США сообщили об уничтожении российской военной техники в ходе учений
Военно-воздушные силы (ВВС) США на базе в штате Флорида провели учения Emerald Flag («Изумрудный флаг») и уничтожили несколько единиц российской военной техники. Об этом сообщает издание Defense Blog.
Во время презентации результатов учений американский военные отчитались об уничтожении зенитных ракетных систем C-400, сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и подлодок. Кроме того, во время учений ВВС США уничтожили танки Т-72.
Ранее глава ВВС США Джеффри Харрингтон заявил, что Пентагон знает способ прорвать многослойную противоракетную оборону Калининградской области.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 097 / сут.
Умерли
44 159+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+24 938 / сут.
- Советник Ельцина раскрыл детали переговоров перед распадом СССР
- Назначен новый худрук театра Джигарханяна
- Saxo Bank представил «шокирующий прогноз» на 2021 год
- ВВС США сообщили об уничтожении российской военной техники в ходе учений
- Кремль анонсировал совещание Путина с правительством
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru