ВВС США сообщили об уничтожении российской военной техники в ходе учений

Военно-воздушные силы (ВВС) США на базе в штате Флорида провели учения Emerald Flag («Изумрудный флаг») и уничтожили несколько единиц российской военной техники. Об этом сообщает издание Defense Blog.

Во время презентации результатов учений американский военные отчитались об уничтожении зенитных ракетных систем C-400, сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и подлодок. Кроме того, во время учений ВВС США уничтожили танки Т-72.