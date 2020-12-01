СМИ: США готовят контракт на приобретение Ми-24 и Ан-2

Министерство обороны США заинтересовано в покупке российских вертолетов Ми-24 или Ми-17, а также самолета Ан-2 для ознакомления американских инструкторов с их возможностями, следует из документа, который есть в распоряжении RT.

Отмечается, что российские вертолеты будут использоваться в качестве реалистичного условного противника во время исполнения заданных летных упражнений в центре летной подготовки Корпуса морской пехоты США.

Ранее сообщалось о планах Пентагона приобрести партию макетов некоторых образцов оружия советского производства для военной базы Форт-Беннинг. Отмечалось, что указанные изделия будут использованы с целью развития навыков обращения с оружием противника.



