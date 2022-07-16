ВВС Израиля ударили по военному объекту в секторе Газа
16 июля 202206:51
Израильские самолеты в субботу нанесли удары по военному объекту в южной части города Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
Информации о возможных жертвах пока нет.
Ранее армия Израиля сообщила о выпуске двух ракет из сектора Газа. Один из снарядов удалось перехватить израильским средствам ПВО.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru