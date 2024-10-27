Ливанское движение «Хезболла» объявило о готовности к прекращению огня

В «Хезболле» заявили о готовности прекратить огонь при условии включения ливанского досье в мирные инициативы по сектору Газа. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщил телеканал LBC.

Официального подтверждения от «Хезболлы» не поступало. Власти Израиля также пока не комментировали сообщение.

На этой неделе «Хезболла» запустила беспилотник по резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Дрон повредил окно спальни, отмечает «Радиоточка НСН».

