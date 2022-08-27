ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийскому научному центру

Как сообщил Егоров, в четверг с 19:16 до 19:30 четыре истребителя F-16 ВВС Израиля выпустили четыре крылатые ракеты и 16 управляемых авиабомб по объектам на территории научно-исследовательского центра в городе Масьяф.

«Дежурными силами ПВО ВС Сирийской Арабской Республики из комплексов российского производства "Панцирь-С1" и "С-75" уничтожены две ракеты и семь управляемых авиационных бомб», — цитирует генерала РИА Новости.

Также за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали четыре обстрела со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), три из них — в провинции Алеппо, где были ранены трое сирийских военнослужащих.

