ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийскому научному центру
Израиль нанес удар по научному центру в Сирии, повреждены склады спецоборудования. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
Как сообщил Егоров, в четверг с 19:16 до 19:30 четыре истребителя F-16 ВВС Израиля выпустили четыре крылатые ракеты и 16 управляемых авиабомб по объектам на территории научно-исследовательского центра в городе Масьяф.
«Дежурными силами ПВО ВС Сирийской Арабской Республики из комплексов российского производства "Панцирь-С1" и "С-75" уничтожены две ракеты и семь управляемых авиационных бомб», — цитирует генерала РИА Новости.
Также за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали четыре обстрела со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), три из них — в провинции Алеппо, где были ранены трое сирийских военнослужащих.
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