Трое американских военных получили ранения при обстреле баз США в Сирии

Трое военных получили ранения в результате ракетных обстрелов баз США Green Village и Conoco на северо-востоке Сирии. Об этом заявило Центральное командование американских ВС (CENTCOM).

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По данным военного ведомства, атаки произошли вечером по местному времени. Одному из пострадавших оказали медпомощь после получения легкой травмы, еще двое проходят обследование, пишет RT.

Предварительно, как минимум к одному из обстрелов причастны «поддерживаемые Ираном боевики», часть из них погибла в результате ответного огня. Для ответного удара американские военные подняли в воздух военные вертолеты.

«Ответ был соразмерным и решительным. США не ищут конфликта с Ираном, но мы продолжим принимать меры, которые необходимы для защиты наших людей», — приводит РИА Новости заявление CENTCOM.

Командование следит за развитием ситуации, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСШАСирия
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