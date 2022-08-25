Трое американских военных получили ранения при обстреле баз США в Сирии
Трое военных получили ранения в результате ракетных обстрелов баз США Green Village и Conoco на северо-востоке Сирии. Об этом заявило Центральное командование американских ВС (CENTCOM).
По данным военного ведомства, атаки произошли вечером по местному времени. Одному из пострадавших оказали медпомощь после получения легкой травмы, еще двое проходят обследование, пишет RT.
Предварительно, как минимум к одному из обстрелов причастны «поддерживаемые Ираном боевики», часть из них погибла в результате ответного огня. Для ответного удара американские военные подняли в воздух военные вертолеты.
«Ответ был соразмерным и решительным. США не ищут конфликта с Ираном, но мы продолжим принимать меры, которые необходимы для защиты наших людей», — приводит РИА Новости заявление CENTCOM.
Командование следит за развитием ситуации, пишет РИА ФАН.
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