ВВС Италии вывезли 200 граждан страны из Израиля
Два борта ВВС Италии примерно с 200 гражданами страны прибудут 10 октября на военный аэродром Пратика-ди-Маре. Об этом сообщил вице-премьер и министр иностранных дел страны Антонио Таяни в соцсети X.
Так, аэродром находится в 30 километрах к югу-западу от Рима. Согласно данным газеты La Repubblica, первый борт вылетел из Пратика-ди-Маре 9 октября вечером, а второй самолет находился в Кувейте и после посадки на Кипре был направлен в аэропорт Бен-Гурион.
Ранее, 9 октября, глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в своих соцсетях сообщил, что из Израиля эвакуировали 215 венгерских граждан. Он отметил, что МИД и Минобороны страны провели спасательную операцию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru