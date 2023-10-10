ВВС Италии вывезли 200 граждан страны из Израиля

Так, аэродром находится в 30 километрах к югу-западу от Рима. Согласно данным газеты La Repubblica, первый борт вылетел из Пратика-ди-Маре 9 октября вечером, а второй самолет находился в Кувейте и после посадки на Кипре был направлен в аэропорт Бен-Гурион.

Ранее, 9 октября, глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в своих соцсетях сообщил, что из Израиля эвакуировали 215 венгерских граждан. Он отметил, что МИД и Минобороны страны провели спасательную операцию, передает «Радиоточка НСН».

