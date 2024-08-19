ВВС Белоруссии планируют получить партию Ми-35М и Су-30СМ от РФ

Белоруссия в начале 2025 года рассчитывает получить от России партию транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, звено истребителей Су-30СМ, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление командующего ВВС и войсками ПВО страны Андрея Лукьяновича.

По его словам, авиация является грозным оружием против любого противника. В настоящее время в Белоруссии организовано обновление и модернизация авиаарсенала, в том числе при участии Москвы.

Лукьянович указал, что весной текущего года страна получила очередную партию вертолетов Ми-35М. В планах в начале следующего года еще получение двух партий авиационной техники.

Ранее Белоруссия усилила подразделения ПВО и ВВС на границе с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

