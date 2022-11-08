Вупи Голдберг ушла из Twitter

Обладательница «Оскара» американская актриса Вупи Голдберг в эфире ток-шоу The View телекомпании ABC заявила, что решила уйти из заблокированного в РФ Twitter.

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По её словам, после того, как социальную сеть приобрёл миллиардер Илон Маск, там творится «бардак».

«Я устала от того, что некоторые вещи то блокируются, то разрешаются. Если все достаточно успокоится, и я буду чувствовать себя более комфортно, может быть, я вернусь. Но с сегодняшнего дня я покончила с Twitter», - заключила Голдберг.

Ранее владеющий соцсетью Twitter Илон Маск заявил, что она должна стать самым точным источником информации о мире, сообщает RT.

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ФОТО: кадр из фильма "Призрак" Twitter
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