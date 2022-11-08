Вупи Голдберг ушла из Twitter

По её словам, после того, как социальную сеть приобрёл миллиардер Илон Маск, там творится «бардак».

«Я устала от того, что некоторые вещи то блокируются, то разрешаются. Если все достаточно успокоится, и я буду чувствовать себя более комфортно, может быть, я вернусь. Но с сегодняшнего дня я покончила с Twitter», - заключила Голдберг.

Ранее владеющий соцсетью Twitter Илон Маск заявил, что она должна стать самым точным источником информации о мире, сообщает RT.