Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил лаву высотой больше 300 метров
26 мая 202511:38
Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил фонтаны лавы высотой более 300 метров, передает местное издание Hawaii News Now.
Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Последний активный эпизод извержения произошел 16 мая. Тогда выбросы лавы продлились около 10 часов.
В традиционных верованиях коренных жителей Гавайев Килауэа считается в местом обитания богини вулканов Пеле.
В начале апреля на Камчатке началось извержение вулкана, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru