Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил лаву высотой больше 300 метров

Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил фонтаны лавы высотой более 300 метров, передает местное издание Hawaii News Now.

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Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Последний активный эпизод извержения произошел 16 мая. Тогда выбросы лавы продлились около 10 часов.

В традиционных верованиях коренных жителей Гавайев Килауэа считается в местом обитания богини вулканов Пеле.

В начале апреля на Камчатке началось извержение вулкана, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ГавайиПриродаВулканы

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