Вучич заявил о переговорах по покупке 12 истребителей Rafale у Франции

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что переговоры с Францией о покупке военных самолетов Rafale продолжаются. Об этом он рассказал в эфире Радио и телевидения Сербии.

По его словам, вопрос не столько в цене, сколько в предоставлении определенных гарантий, на которых настаивает французская сторона.

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Вучич подчеркнул, что приобретение истребителей значительно усилит боеготовность и военную мощь Сербии, а также повысит безопасность страны. Он отметил, что это приобретение станет значимым шагом к укреплению доверия между Сербией и Францией.

Однако, по словам президента, переговоры еще не завершены. Вучич добавил, что основной проблемой является не стоимость, а необходимость предоставить определенные гарантии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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