Вучич заявил о переговорах по покупке 12 истребителей Rafale у Франции
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что переговоры с Францией о покупке военных самолетов Rafale продолжаются. Об этом он рассказал в эфире Радио и телевидения Сербии.
По его словам, вопрос не столько в цене, сколько в предоставлении определенных гарантий, на которых настаивает французская сторона.
Вучич подчеркнул, что приобретение истребителей значительно усилит боеготовность и военную мощь Сербии, а также повысит безопасность страны. Он отметил, что это приобретение станет значимым шагом к укреплению доверия между Сербией и Францией.
Однако, по словам президента, переговоры еще не завершены. Вучич добавил, что основной проблемой является не стоимость, а необходимость предоставить определенные гарантии, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вучич заявил о переговорах по покупке 12 истребителей Rafale у Франции
- Спикер парламента Турции обвинил США в срыве переговоров по Украине в 2022 году
- Жителям Белгородской области выплатили компенсации за атаки ВСУ
- Суд во Франции вынес решение о надзоре над основателем Telegram Павлом Дуровым
- Le Monde узнала о претензиях МИД Франции к гражданству Дурова
- Сыну Кадырова вручили медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой»
- В Астрахани провели проверку клуба, где устроили «голые танцы»
- «Вскрылось обстоятельство»: Добровинский раскрыл подробности развода Алсу и Абрамова
- В Курской области задержали диверсантов, планировавших взрыв на нефтехранилище
- На Украине сообщили о гибели летчика ВСУ Меся, который учился пилотировать F-16
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru