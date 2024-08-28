Вучич заявил о переговорах по покупке 12 истребителей Rafale у Франции

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что переговоры с Францией о покупке военных самолетов Rafale продолжаются. Об этом он рассказал в эфире Радио и телевидения Сербии.

По его словам, вопрос не столько в цене, сколько в предоставлении определенных гарантий, на которых настаивает французская сторона.