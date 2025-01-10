Вучич заявил, что США требуют полного выхода России из NIS

США наложили санкции на российско-сербскую компанию «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), потребовав полного вывода России из ее состава. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

По словам Вучича, санкции затрагивают компанию, в которой «Газпром нефть» и «Газпром» владеют 56,15% акций. США требуют, чтобы российская сторона полностью вышла из NIS, а не просто сократила свою долю до 49% и ниже.

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Президент Сербии уточнил, что план выхода России из NIS должен быть одобрен США.

Он также сообщил, что на все операции выделен срок до 25 февраля, но финансовые сделки по выкупу доли могут быть продлены до середины марта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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