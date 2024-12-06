Сербия попросила Россию увеличить поставки газа

С просьбой к России увеличить поставки газа в Сербию обратился сербский вице-премьер Александр Вулин, сообщает «Интерфакс».

Сербия обратилась к России за помощью в создании нового трубопровода

Об этом он заявил во время Веронского евразийского экономического форума.

«После того как мы заключим новое соглашение, я думаю, мы не будем иметь проблем», — отметил вице-премьер.

Он также добавил, что его страна заинтересована в объединении БРИКС и хочет знать больше о дальнейших его расширениях.

Ранее сербский министр Ненад Попович заявил, что Сербия надеется подписать новое соглашение по газу с РФ в 2025 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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