Сербия попросила Россию увеличить поставки газа

Об этом он заявил во время Веронского евразийского экономического форума.

«После того как мы заключим новое соглашение, я думаю, мы не будем иметь проблем», — отметил вице-премьер.

Он также добавил, что его страна заинтересована в объединении БРИКС и хочет знать больше о дальнейших его расширениях.

Ранее сербский министр Ненад Попович заявил, что Сербия надеется подписать новое соглашение по газу с РФ в 2025 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

