Вучич заявил, что Сербия должна сотрудничать с Украиной, которая не признала Косово

Сербии необходимо сотрудничать с Украиной, которая не признала самопровозглашенное Косово, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сербского президента Александра Вучича.

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Так он прокомментировал прием супруги украинского лидера Владимира Зеленского Елены в Белграде.

По его словам, стоит задача заручиться поддержкой Киева, который бы выступил против приема Косово в Совет Европы.

Ранее стало известно, что Жена Зеленского встретилась с президентом Вучичем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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