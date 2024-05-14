Вучич заявил, что Сербия должна сотрудничать с Украиной, которая не признала Косово
14 мая 202406:38
Сербии необходимо сотрудничать с Украиной, которая не признала самопровозглашенное Косово, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сербского президента Александра Вучича.
Так он прокомментировал прием супруги украинского лидера Владимира Зеленского Елены в Белграде.
По его словам, стоит задача заручиться поддержкой Киева, который бы выступил против приема Косово в Совет Европы.
Ранее стало известно, что Жена Зеленского встретилась с президентом Вучичем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru