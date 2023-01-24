Вучич заявил, что косовские албанцы пытаются спровоцировать конфликт Сербии и НАТО
Косовоалбанские власти в Приштине пытаются спровоцировать конфликт Сербии и Североатлантического альянса, сообщил сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам.
«Режим Курти [албанский «премьер»] намеренно вызывал инциденты, чтобы нас спровоцировать вступить в конфликт, чтобы Сербия была виновата. За время [правления] Курти до сих пор было 288 инцидентов, с начала года 10, среди них тяжелые – последний, ранение господина Делевича, который находится в стабильном состоянии, и желаю ему скорого выздоровления. Они хотят конфликта, потому что желают, чтобы НАТО вступило в конфликт с Сербией, и на этом настаивают, чтобы избежать своих обязательств по формированию Сообщества сербских общин в крае, — сказал глава государства.
Ранее Вучич заявил, что международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) отклонило официальный запрос Сербии о введении военного и силового контингента в Косово и Метохию. Он отмечает предсказуемый характер ответа со стороны командования НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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