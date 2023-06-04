Вучич заявил, что ежедневно получает 200 угроз убийством

«Я живу с этим, привык к этому, когда вы президент республики или заметный политический деятель, нужно научиться это терпеть», - сказал глава государства.

По его словам, он вынужден терпеть угрозы, поскольку это является частью его работы. Вучич признался , что привык к виселицам, которые с 2017 года появляются на протестных акциях сербской оппозиции.

Вучич ранее заявил, что больше года не имел возможности провести разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, передает «Радиоточка НСН».

