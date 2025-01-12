Вучич заявил, что Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию
12 января 202507:44
Азербайджан проинформировал Сербию о необходимости приостановки поставок газа, заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич.
По его словам, речь идет о 1,7 млн кубометров в сутки. Это, как заявила азербайджанская сторона, связано с возникшими проблемами на месторождении Шах-Дениз.
Точных сроков возобновления поставок нет. Вучич отметил, что в стране достаточно энергоресурсов для обеспечения текущего зимнего сезона.
Ранее президент Сербии заявил, что США требуют полного выхода России из NIS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru