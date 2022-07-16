Вучич в ответ на угрозы депутата Верховной рады пожелал Киеву всего наилучшего
Президент Сербии Александар Вучич, комментируя угрозы украинского депутата Алексея Гончаренко в свой адрес с обещанием «перевоспитать сербов», пожелал Украине всего наилучшего, передает ТАСС.
Сербский лидер ответил на реплику депутата Верховной рады, находясь в аэропорту Никола Тесла после церемонии встречи возобновленного рейса Пекин — Белград, уточняет Газета.ru.
«Украина защищается, и я желаю Украине и украинскому народу всего наилучшего. Что касается мести хорватов — пусть делают свою работу», — заявил Вучич.
Также он рассказал о проеденных консультациях с парламентскими партиями по формированию нового кабмина. Вучич заявил, что сербское правительство будет вести самостоятельную политику, которая не будет антироссийской, отмечает RT.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко раскритиковал Вучича, пообещав вместе с Хорватией отомстить президенту и «перевоспитать» граждан Сербии.
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