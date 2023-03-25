Вучич спросил, кто дал НАТО право убивать сербов в 1999 году

«Вы отторгали у нас часть страны, убивали детей и мирных граждан, военных и полицейских. Откуда у вас право убивать наших военных и полицейских, кто вам дал это право?!» — задался вопросом политик.

Как отметил Вучич, силы Североатлантического альянса напали на суверенную, свободную страну, оправдывая бомбардировки стремлением предотвратить гуманитарную катастрофу. Президент подчеркнул, что на самом деле НАТО вооружала повстанческие группы в Югославии, которая «ни одним пальцем на ноге не вступила на территорию другого государства».

Кроме того, Вучич напомнил, что инициаторы агрессии блока не получили формально-правового одобрения Совета безопасности ООН, однако 19 членов НАТО собрались и осуществили нападение.

