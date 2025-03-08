Вучич сообщил о нападении на министра культуры Сербии
Нападение на министра культуры Сербии Николу Селаковича было совершено в пятницу на фоне массовых протестов в стране. Об этом сообщил в соцсетях сербский президент Александр Вучич.
Ранее ученики вузов и средних школ Сербии и сторонники оппозиции провели массовые акции в ряде городов страны, в том числе в Белграде, Нови-Саде, Нише.
«Напали вечером и на министра Селаковича… Они думают, что решили этим какую-то проблему. Нет. Они лишь показали еще раз, что на самом деле думают о демократии... и как бы относились к людям, которые размышляют иначе, чем они», - заявил Вучич.
Президент не уточнил, кто совершил нападение и получили ли Селакович травмы.
По данным СМИ, министр проходит медицинский осмотр, а затем подаст заявление о случившемся в полицию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru