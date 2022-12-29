Вучич: Сербы на севере Косово начнут убирать баррикады 29 декабря

Сербский президент Александр Вучич сообщил, что сербы на севере Косово и Метохии начнут убирать баррикады утром 29 декабря, сообщает Reuters.

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«Это долгий процесс, потребуется время», — заявил глава государства.

Ранее телеканал Pink сообщил, что государства НАТО заверили сербского лидера: если баррикады не будут устранены в течение указанного срока, то премьер-министру Косово Курти придется самому разобраться с происходящим, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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