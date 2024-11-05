Вучич считает, что Трамп может предложить Москве и Киеву рождественское перемирие
5 ноября 202404:32
В случае победы на предстоящих выборах экс-президент США Дональд Трамп может предложить Москве и Киеву заключить перемирие, сообщил телеканалу Happy TV президент Сербии Александр Вучич.
По его словам, оно продлится до православного Рождества
Вучич отметил, что неизвестно, «согласятся ли россияне на это».
Ранее стало известно, что Трамп может закончить конфликт на Украине ультиматумом Путину и Зеленскому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru