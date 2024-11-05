Вучич считает, что Трамп может предложить Москве и Киеву рождественское перемирие

В случае победы на предстоящих выборах экс-президент США Дональд Трамп может предложить Москве и Киеву заключить перемирие, сообщил телеканалу Happy TV президент Сербии Александр Вучич.

СМИ: Трамп может закончить конфликт на Украине ультиматумом Путину и Зеленскому

По его словам, оно продлится до православного Рождества

Вучич отметил, что неизвестно, «согласятся ли россияне на это».

Ранее стало известно, что Трамп может закончить конфликт на Украине ультиматумом Путину и Зеленскому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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