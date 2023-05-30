Вучич призвал Запад убрать албанских мэров с севера Косова и вывести полицию

Ранее Вучич посетовал, что миссия KFOR под эгидой НАТО в частично признанной республике не сделала ничего для защиты косовских сербов вопреки озвученным гарантиям. По его данным, при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали более 50-и местных жителей - сербов.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», одно из столкновений между сербами и силовиками KFOR произошло перед зданием муниципалитета в городе Звечан.

