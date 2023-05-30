Вучич призвал Запад убрать албанских мэров с севера Косова и вывести полицию
Президент Сербии Александр Вучич считает необходимым отозвать албанских мэров и вывести спецподразделения албанской полиции из северных районов Косова. Он призвал Запад оказать давление на Приштину для выполнения данных требований.
Это обращение Вучич озвучил на встрече с послами пяти стран - США, Великобритании, Германии, Франции, Италии - а также руководителем постоянной делегации Евросоюза в Сербии. Как передает RT, выполнение таких условий позволит сохранить мир в Косове и Метохии.
Ранее Вучич посетовал, что миссия KFOR под эгидой НАТО в частично признанной республике не сделала ничего для защиты косовских сербов вопреки озвученным гарантиям. По его данным, при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали более 50-и местных жителей - сербов.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», одно из столкновений между сербами и силовиками KFOR произошло перед зданием муниципалитета в городе Звечан.
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