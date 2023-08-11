Вучич призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров

Запад даже всеми силами не сможет победить Россию в конфликте с Украиной, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича.

Вучич пожаловался на растущее лицемерие Запада

По словам главы государства, необходимо как можно раньше достигнуть мира. «Но я не уверен и в том, что может получить Россия на поле боя, <...> в политическом плане», – сказал политик.

Он напомнил, что перемирие отвечает интересам, в том числе главы США Джо Байдена.

Ранее Вучич назвал Украину дружественной страной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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