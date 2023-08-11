Вучич призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров
11 августа 202301:25
Запад даже всеми силами не сможет победить Россию в конфликте с Украиной, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича.
По словам главы государства, необходимо как можно раньше достигнуть мира. «Но я не уверен и в том, что может получить Россия на поле боя, <...> в политическом плане», – сказал политик.
Он напомнил, что перемирие отвечает интересам, в том числе главы США Джо Байдена.
Ранее Вучич назвал Украину дружественной страной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru