Вучич поблагодарил РФ и КНР за позицию по резолюции по Сребренице
Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность Москве и Пекину, а также другим странам, не голосовавшим за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о «геноциде в Сребренице», сообщает RT.
Как отметил глава государства, Сербия «никогда не забудет» поддержку со стороны России, Китая и ОАЭ.
Также сербский лидер поблагодарил страны Азии, Африки, Океании и Латинской Америки.
Ранее участники Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций одобрили резолюцию по геноциду в Сребренице - одному из самых известных и кровавых событий, связанных с распадом Югославии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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