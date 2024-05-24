Вучич поблагодарил РФ и КНР за позицию по резолюции по Сребренице

Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность Москве и Пекину, а также другим странам, не голосовавшим за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о «геноциде в Сребренице», сообщает RT.

Вучич допустил распад Республики Сербской из-за признания геноцида в Сребренице

Как отметил глава государства, Сербия «никогда не забудет» поддержку со стороны России, Китая и ОАЭ.

Также сербский лидер поблагодарил страны Азии, Африки, Океании и Латинской Америки.

Ранее участники Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций одобрили резолюцию по геноциду в Сребренице - одному из самых известных и кровавых событий, связанных с распадом Югославии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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