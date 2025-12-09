Вучич предупредил о жестком дедлайне по продаже контрольного пакета NIS
Президент Сербии Александр Вучич напомнил, что 15 января является окончательным сроком, к которому российские владельцы должны продать контрольный пакет акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), находящийся под санкциями США. Он выразил надежду на то, что сделка с третьей стороной будет заключена своевременно, чтобы избежать более жестких последствий.
По итогам правительственного совещания министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что власти готовы принимать тяжелые решения для защиты интересов государства, если ситуация с NIS того потребует, отмечает RT.
Вучич перечислил возможные сценарии: выдача США разрешения на продолжение работы компании или отмена санкций против российских акционеров — вариант, который он оценил менее чем в 10%. Продажа доли российской стороной партнеру из любой страны, что он назвал наиболее вероятным, и, в крайнем случае, вмешательство государства, которого Белград хотел бы избежать.
Президент подчеркнул, что установленный срок не будет продлен и что обеспечение топливом населения и экономики Сербии не должно оказаться под угрозой. Он также напомнил, что после введения санкций США 9 октября Центробанк Сербии рискует в любой момент попасть под вторичные ограничения из-за операций с NIS, что грозило бы тяжелейшими последствиями для финансовой системы страны, передает «Радиоточка НСН».
