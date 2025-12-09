Вучич предупредил о жестком дедлайне по продаже контрольного пакета NIS

Президент Сербии Александр Вучич напомнил, что 15 января является окончательным сроком, к которому российские владельцы должны продать контрольный пакет акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), находящийся под санкциями США. Он выразил надежду на то, что сделка с третьей стороной будет заключена своевременно, чтобы избежать более жестких последствий.

По итогам правительственного совещания министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что власти готовы принимать тяжелые решения для защиты интересов государства, если ситуация с NIS того потребует, отмечает RT.