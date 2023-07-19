Вучич попросил генсека НАТО защитить сербов в Косово
Президент Сербии Александр Вучич призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга обеспечить безопасность сербов в самопровозглашенной республике Косово, пишет РИА Новости.
Вучич обвинил власти края в издевательствах над сербами. По его словам, Приштина задерживает сербов вне зависимости от места их проживания.
«Прошу вас обеспечить безопасность всех сербов в Косово и Метохии», - обратился Вучич к Столтенбергу.
На севере Косова 29 июня произошли столкновения сербов с полицейскими самопровозглашенной республики. В беспорядках пострадали более 80 человек, передает «Радиоточка НСН».
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