Вучич попросил генсека НАТО защитить сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга обеспечить безопасность сербов в самопровозглашенной республике Косово, пишет РИА Новости.

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Вучич обвинил власти края в издевательствах над сербами. По его словам, Приштина задерживает сербов вне зависимости от места их проживания.

«Прошу вас обеспечить безопасность всех сербов в Косово и Метохии», - обратился Вучич к Столтенбергу.

На севере Косова 29 июня произошли столкновения сербов с полицейскими самопровозглашенной республики. В беспорядках пострадали более 80 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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