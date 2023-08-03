Вучич пожаловался на давление на Сербию из-за Украины

Политик обратил внимание на введение персональных санкций в отношении политических лидеров Сербии. Экономическую ситуацию в стране в условиях конфликта на Украине Вучич назвал «непростой».

Президент Сербии ранее заявил, что поражение Киева в конфликте с Москвой будет означать проигрыш НАТО.

Вучич на фоне конфликта в Косово попросил Североатлантический альянс защитить сербов, проживающих в самопровозглашенной республике. Он обвинил власти края в издевательствах над сербами, передает «Радиоточка НСН».

