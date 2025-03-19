Вучич пообещал уйти в отставку, если будет доказано применение звуковой пушки
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что готов уйти с поста главы государства, если будет доказано, что правоохранительные органы применили звуковую пушку против участников митинга протеста, который прошел 15 марта.
Вучич сделал эти заявления на пресс-конференции в Брюсселе, добавив, что его готовность уйти с должности остается в силе при любых доказательствах против него, отмечает газета «Известия».
Вучич подчеркнул, что все представленные доказательства указывают на отсутствие такого инцидента, и добавил, что эксперты из США, Европы и других стран подтвердили это.
Он отметил, что если будет найдено какое-либо доказательство использования звукового оружия, он немедленно покинет свой пост, подчеркнув, что ему не нужен иммунитет и он не считает себя преступником, передает «Радиоточка НСН».
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