Вучич пообещал уйти в отставку, если будет доказано применение звуковой пушки

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что готов уйти с поста главы государства, если будет доказано, что правоохранительные органы применили звуковую пушку против участников митинга протеста, который прошел 15 марта.

Вучич сделал эти заявления на пресс-конференции в Брюсселе, добавив, что его готовность уйти с должности остается в силе при любых доказательствах против него, отмечает газета «Известия».