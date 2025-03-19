Вучич пообещал уйти в отставку, если будет доказано применение звуковой пушки

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что готов уйти с поста главы государства, если будет доказано, что правоохранительные органы применили звуковую пушку против участников митинга протеста, который прошел 15 марта.

Вучич сделал эти заявления на пресс-конференции в Брюсселе, добавив, что его готовность уйти с должности остается в силе при любых доказательствах против него, отмечает газета «Известия».

Парламент Сербии принял отставку премьер-министра

Вучич подчеркнул, что все представленные доказательства указывают на отсутствие такого инцидента, и добавил, что эксперты из США, Европы и других стран подтвердили это.

Он отметил, что если будет найдено какое-либо доказательство использования звукового оружия, он немедленно покинет свой пост, подчеркнув, что ему не нужен иммунитет и он не считает себя преступником, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыОтставкаСербия

Горячие новости

Все новости

партнеры