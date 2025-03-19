Парламент Сербии принял отставку премьер-министра

Как уточнила спикер парламента Сербии Ана Брнабич, с 20 марта начнется срок для формирования нового сербского правительства.

Новое правительство следует сформировать до 18 апреля, в противном случае парламент будут распущен, также будут назначены внеочередные выборы. Их нужно будет провести через 45-60 дней после 18 апреля.

Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова заявила, что власти Сербии уважают волю народа на выражение своей политической активности на улице, все протесты в стране развиваются в мирном ключе и скоро должны пойти на спад. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

