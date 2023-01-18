Вучич осудил ЧВК «Вагнер» за вербовку сербов
Президент Сербии Александр Вучич осудил частную военную компанию «Вагнер» за попытку вербовки сербов. Об этом сообщает Beogradska Nedelja.
Как отметил глава государства, в социальных сетях размещены объявления на сербском языке с призывами вступить в ряды ЧВК.
«Почему вы, из "Вагнера", кого-то из Сербии приглашаете, если знаете, что это против наших правил?» — указал Вучич.
По закону гражданам Сербии запрещено участвовать в боевых действиях на территории других государств. Для участников конфликтов, а также для вербовщиков и поощряющих такую деятельность предусмотрено уголовное наказание.
Кроме того, Вучич отметил, что Сербия и так поддержала Россию: приняла граждан РФ на своей территории и отказалась вводить санкции, указывает телеканал «360».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал безосновательными слухи, нагнетаемые вокруг взаимодействия группы и Сербии. По словам Пригожина, ЧВК «никогда не была» в Сербии, также в группе нет сербских граждан, пишет РИА ФАН.
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