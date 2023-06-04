В Косово протестующие сербы нанесли на автомобили НАТО букву Z

В Косово протестующие сербы применили против солдат Североатлантического альянса слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщает The Guardian.

На юге Косово сербы устроили массовый протест

Столкновения произошли в Звечане. Поводом послужили вступления в должность мэров этнических албанцев в районе с сербским большинством на севере Косово.

Также участники акции раскрасили автомобили НАТО буквой Z.

Как стало известно ранее, Турция отправит батальон спецназа в Косово по просьбе НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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