Президент Косово назвала Вучича королем драмы
7 июня 202315:02
Президент Косово Вьоса Османи назвала лидера Сербии Александра Вучича королем драмы. Ее слова приводит Reuters.
«Вучич на большинстве своих мероприятий - настоящий король драмы. Поэтому он, конечно, попытался снова создать много драматизма, но не представил никаких идей, которые способствовали бы миру и стабильности в Косово», - заявила Османи.
В Косово скоро пройдут выборы президента, и Османи заявила о необходимости международного сообщества в гарантиях невмешательства Сербии в процесс. Она также отметила, что Вучич любит делать вид, что он идет на большие уступки, и что на него оказывается чрезмерно большое давление.
Ранее Вучич заявил, что каждый день получает более 200 прямых угроз убийством. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru