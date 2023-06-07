Президент Косово назвала Вучича королем драмы

Президент Косово Вьоса Османи назвала лидера Сербии Александра Вучича королем драмы. Ее слова приводит Reuters.

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«Вучич на большинстве своих мероприятий - настоящий король драмы. Поэтому он, конечно, попытался снова создать много драматизма, но не представил никаких идей, которые способствовали бы миру и стабильности в Косово», - заявила Османи.

В Косово скоро пройдут выборы президента, и Османи заявила о необходимости международного сообщества в гарантиях невмешательства Сербии в процесс. Она также отметила, что Вучич любит делать вид, что он идет на большие уступки, и что на него оказывается чрезмерно большое давление.

Ранее Вучич заявил, что каждый день получает более 200 прямых угроз убийством. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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