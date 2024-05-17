Вучич напомнил об отказе от санкций против России
Президент Сербии Александр Вучич ответил на вопрос о возможности посредничества в переговорах между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости.
Он указал на позицию официального Белграда и напомнил об отказе от введения антироссийских санкций. «Чего бы не попросили наши украинские и российские друзья, мы всегда если можем чем-то помочь, то поможем», — сказал глава государства, указав, что «мы малы для этого».
Вучич предложил заняться данным вопросом председателю КНР Си Цзиньпину и президенту США Джо Байдену.
Ранее Вучич заявил, что Сербии необходимо сотрудничать с Украиной, которая не признала самопровозглашенное Косово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Союз-5» отправят на Байконур в конце 2025 года
- Кулеба: Киев скоро получит семь систем ПВО Patriot
- Вучич напомнил об отказе от санкций против России
- Американский дипломат: США пытаются сдержать Россию и Китай
- Чемезов: Импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в «Яковлев»
- ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске
- Президент Словакии заявил, что Фицо помнит обстоятельства покушения на него
- Развожаев: В Севастополе отключилось электричество после повреждения подстанции
- Гладков: Украина атаковала несколько населенных пунктов в Белгородском районе
- СМИ: США призвали Пекин сделать выбор между Западом и Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru