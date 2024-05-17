Вучич напомнил об отказе от санкций против России

Он указал на позицию официального Белграда и напомнил об отказе от введения антироссийских санкций. «Чего бы не попросили наши украинские и российские друзья, мы всегда если можем чем-то помочь, то поможем», — сказал глава государства, указав, что «мы малы для этого».

Вучич предложил заняться данным вопросом председателю КНР Си Цзиньпину и президенту США Джо Байдену.

Ранее Вучич заявил, что Сербии необходимо сотрудничать с Украиной, которая не признала самопровозглашенное Косово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

