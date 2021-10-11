Вучич надеется до конца года встретиться с Путиным
Сербский президент Александр Вучич сообщил, что до конца текущего года надеется встретиться с лидером России Владимиром Путиным, сообщает «РЕН ТВ».
Заявление прозвучало на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
«Я поблагодарил президента Путина за поддержку, надеюсь, до конца года у нас будет возможность встретиться и переговорить о важных вопросах», — сказал Вучич.
Также он заявил, что Сербия благодарна России за обеспечение энергобезопасности страны.
По мнению президента Сербии, в европейских странах начались трудности со снабжением газом из-за того, что вовремя не были заключены контракты с Россией.
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