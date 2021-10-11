Вучич надеется до конца года встретиться с Путиным

Сербский президент Александр Вучич сообщил, что до конца текущего года надеется встретиться с лидером России Владимиром Путиным, сообщает «РЕН ТВ».

Вучич обвинил Европу в ситуации с ростом цен на газ

Заявление прозвучало на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Я поблагодарил президента Путина за поддержку, надеюсь, до конца года у нас будет возможность встретиться и переговорить о важных вопросах», — сказал Вучич.

Также он заявил, что Сербия благодарна России за обеспечение энергобезопасности страны.

По мнению президента Сербии, в европейских странах начались трудности со снабжением газом из-за того, что вовремя не были заключены контракты с Россией.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: facebook.com
ТЕГИ:СербияВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры