Вучич надеется до конца года встретиться с Путиным

Заявление прозвучало на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Я поблагодарил президента Путина за поддержку, надеюсь, до конца года у нас будет возможность встретиться и переговорить о важных вопросах», — сказал Вучич.

Также он заявил, что Сербия благодарна России за обеспечение энергобезопасности страны.

По мнению президента Сербии, в европейских странах начались трудности со снабжением газом из-за того, что вовремя не были заключены контракты с Россией.

