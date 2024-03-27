В ПАСЕ одобрили членство Косово в Совете Европы
Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрил присоединение самопровозглашенной республики Косово к Совету Европы.
«Комитет по политическим вопросам, заседающий в Париже, рекомендовал пригласить Косово стать членом Совета Европы», - говорится в заявлении ПАСЕ на официальной странице в соцсети X.
После одобрения должны состояться дебаты и голосование в ассамблее. Мероприятия запланированы на 18 апреля.
Президент Сербии Александр Вучич 27 марта сообщил об угрозе «жизненно важным национальным интересам» своей страны и Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины. По его словам, Белграду «будет как никогда тяжело», отмечает «Радиоточка НСН».
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