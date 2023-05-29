Вучич встретится с послами России и Китая после столкновений в Косово

В администрации сербского лидера заявили, что 30 мая он встретится с российским послом Александром Боцан-Харченко. Переговоры начнутся в 11:00 (12:00 по Москве).

Также запланирована встреча президента с послом Китая.

Ситуация в Косово резко обострилась 29 мая. Силы контингента НАТО KFOR предприняли попытку разогнать демонстрации сербов у зданий администраций муниципалитетов на севере края.

В результате столкновений пострадали 52 серба и 41 военнослужащий НАТО, передает «Радиоточка НСН».

