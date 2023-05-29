Вучич встретится с послами России и Китая после столкновений в Косово
Президент Сербии Александр Вучич проведет встречи с послами России и Китая на фоне обострения ситуации в Косово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы главы государства.
В администрации сербского лидера заявили, что 30 мая он встретится с российским послом Александром Боцан-Харченко. Переговоры начнутся в 11:00 (12:00 по Москве).
Также запланирована встреча президента с послом Китая.
Ситуация в Косово резко обострилась 29 мая. Силы контингента НАТО KFOR предприняли попытку разогнать демонстрации сербов у зданий администраций муниципалитетов на севере края.
В результате столкновений пострадали 52 серба и 41 военнослужащий НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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