ВСУ нанесли удар по двум населенным пунктам в Белгородской области

Под удар беспилотников ВСУ в Белгородской области попали два населенных пункта. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области автомобиль наехал на взрывоопасный предмет

По его словам, были атакованы село Архангельское и хутор Плотвянка. Были повреждены склад, на территории которого вспыхнул пожар, автомобиль и частный дом.

В результате инцидентов никто не пострадал, уточняются последствия прилетов.

Ранее российские войска нанесли групповой удар по газовой инфраструктуре Украины, что стало ответом на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow и на атаку на компрессорную станцию на Кубани. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ГубернаторБелгородская областьБеспилотникиВСУ

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