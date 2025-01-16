ВСУ нанесли удар по двум населенным пунктам в Белгородской области
Под удар беспилотников ВСУ в Белгородской области попали два населенных пункта. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, были атакованы село Архангельское и хутор Плотвянка. Были повреждены склад, на территории которого вспыхнул пожар, автомобиль и частный дом.
В результате инцидентов никто не пострадал, уточняются последствия прилетов.
Ранее российские войска нанесли групповой удар по газовой инфраструктуре Украины, что стало ответом на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow и на атаку на компрессорную станцию на Кубани. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru