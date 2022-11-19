Встреча лидеров АТЭС в 2023 году пройдет в Сан-Франциско

«Я рада сообщить, что в рамках года Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в США мы проведем встречу лидеров АТЭС в Сан-Франциско, Калифорния», — приводит слова политика Белый дом.

Харрис подчеркнула, что мероприятие запланировано на неделе 12 ноября. По словам вице-президента, Калифорния известна «экономическими инновациями», и нет лучшего места для проведения встречи АТЭС.

Лидерская встреча АТЭС в текущем году проходит в таиландском Бангкоке 18-19 ноября.

