Встреча лидеров АТЭС в 2023 году пройдет в Сан-Франциско

Следующая встреча лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоится в 2023 году в Сан-Франциско. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис.

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«Я рада сообщить, что в рамках года Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в США мы проведем встречу лидеров АТЭС в Сан-Франциско, Калифорния», — приводит слова политика Белый дом.

Харрис подчеркнула, что мероприятие запланировано на неделе 12 ноября. По словам вице-президента, Калифорния известна «экономическими инновациями», и нет лучшего места для проведения встречи АТЭС.

Лидерская встреча АТЭС в текущем году проходит в таиландском Бангкоке 18-19 ноября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СаммитСШААТЭС
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